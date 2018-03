Spomin na izseljenskega pisatelja Louisa Adamiča obuja projekt Iz mnogih dežel

Ljubljana, 21. marca - V petek bo minilo 120 let od rojstva Louisa Adamiča, najodmevnejšega slovenskega izseljenskega pisatelja, ki je pri 14 letih iz Blata pri Grosupljem emigriral v ZDA. Spomin na prodornega, družbeno angažiranega literata in političnega aktivista, ki so ga cenili tako v ZDA kot v domovini, bodo obujali številni dogodki iz projekta Iz mnogih dežel.