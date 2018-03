Celjanke na gostovanju do zanesljive zmage nad Ilirijo

Ljubljana, 20. marca - Peti krog drugega dela 1. SKL za ženske so danes odprle košarkarice Ilirije in Cinkarne Celje. Visoke zmago so se 19. v tej sezoni DP veselile celjske košarkarice. V sredo bosta na sporedu tekmi Maribor - Ježica in Triglav - Konjice, v četrtek v Grosupljem gostujejo Domžale.