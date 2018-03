Atene in Skopje že posredovali predloge rešitev spora glede imena

Atene/Skopje, 20. marca - Dolgoletna prizadevanja Makedonije in Grčije za rešitev spora glede imena so očitno v zaključni fazi. Obe državi sta namreč druga drugi že posredovali pisne predloge rešitve. V Atenah naj bi bili najbolj naklonjeni imenoma Republika Nova Makedonija in Republika Zgornja Makedonija.