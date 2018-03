Zavod za šport RS Planica s 134.000 evri dobička

Ljubljana, 20. marca - Zavod za šport Republike Slovenije Planica je predstavil poslovanje v letu 2017, v katerem so v zavodu pridelali 134.077,62 evra čistega dobička in prihodki v višini 5,5 miljona evrov. Z vsebino in poslovanjem zavoda sta bila ob predstavitvi financ zadovoljna tako direktor Jelko Gros, kot tudi ministrica za področje športa Maja Makovec Brenčič.