V zadevi Balkanski bojevnik najdaljše zaporne kazni Tošiću in Beljkašu

Ljubljana, 20. marca - V zadevi Balkanski bojevnik je Okrožno sodišče v Ljubljani v obsodilni sodbi izreklo najvišje zaporne kazni prvoobtoženemu Draganu Tošiću in soobtoženima Draganu Beljkašu ter Jakobu Remškarju. Prva dva sta dobila po 16 let in pol zapora, Remškar pa 11 let in pol zapora. Vsem bodo upoštevali čas, preživet v priporu. Sodba še ni pravnomočna.