Evropsko sodišče razsodilo proti Turčiji zaradi pripora novinarjev

Strasbourg, 20. marca - Evropsko sodišče za človekove pravice je razsodilo proti Turčiji zaradi nezakonitega pripora dveh uglednih turških novinarjev. Kot so danes sporočili s sodišča v Strasbourgu, so turške oblasti ravnale nezakonito, ker so Sahina Alpaya in Mehmeta Altana zadržale v priporu, čeprav je ustavno sodišče odredilo njuno izpustitev.