V jeseniški bolnišnici prepovedali obiske

Jesenice, 19. marca - V Splošni bolnišnici Jesenice so od danes zaradi ponovnega porasta števila obolelih z gripo in drugimi infektivnimi obolenji dihal prepovedani obiski na vseh oddelkih. V primeru kritično in na smrt bolnih pa so obiski možni le s posebnim dovoljenjem odgovornega zdravnika, so sporočili iz jeseniške bolnišnice.