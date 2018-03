Delnice Facebooka uvodoma izgubile več kot pet odstotkov

New York, 19. marca - Trgovalni dan na newyorških borzah se je začel v znamenju padcev. Med večjimi izgubaši je Facebook, katerega delnice so se po poročilih o vmešavanju v ameriško predvolilno kampanjo uvodoma pocenile za več kot pet odstotkov. V prvih 30 minutah trgovanja so se delnice družbenega omrežja pocenile za 5,45 odstotka.