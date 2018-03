Lutkarji danes praznujejo svoj praznik

Ljubljana, 21. marca - Mednarodno združenje lutkarjev Unima je današnji dan razglasilo za svetovni dan lutk. Mednarodno poslanico so letos zaupali multidisciplinarni umetnici Werewere-Liking Gnepo, slovensko pa so napisali v Kulturno umetniškem društvu Moment. V lutkovnih gledališčih v Ljubljani in Mariboru ob svetovnem dnevu lutk pripravljajo poseben program.