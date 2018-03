EU ostro obsoja napad v Salisburyju in poziva Rusijo k odgovorom

Bruselj, 19. marca - EU ostro obsoja napad z živčnim strupom na nekdanjega ruskega vohuna Sergeja Skripala in njegovo hčer Julijo v Salisburyju, so danes v Bruslju poudarili zunanji ministri unije. EU jemlje izjemno resno britansko oceno, da je za napad zelo verjetno odgovorna Rusija, in Moskvo poziva k odgovorom na vprašanja iz Londona.