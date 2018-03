Primorske novice: Jaz pa bi vilo na Debelem rtiču (19. 3.)

Koper, 18. marca - Koper in Ankaran se sporazumevata že vrsto let in se bosta, dokler se bo vrtel ta svet. Soseda sta lahko še tako sprta, ampak zmeraj nastopijo trenutki, v katerih smo prisiljeni stopiti skupaj. In v takšno sodelovanje, ki je del ločitvenega postopka, sta prisiljena tudi Boris Popovič in Gregor Strmčnik, v Primorskih novicah piše Alenka Penjak.