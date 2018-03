Seehofer bi razširil in za nedoločen čas podaljšal nadzor na nemških mejah

Berlin, 18. marca - Novi nemški notranji minister in prvak bavarske CSU Horst Seehofer je danes znova poskrbel za razburjenje, tokrat s svojimi izjavami za nemški časnik Welt am Sonntag, ko je napovedal razširitev in podaljšanje nadzora na nemških mejah za nedoločen čas. Če bi se njegove napovedi uresničile, bi Nemčija de facto suspendirala schengenski sistem.