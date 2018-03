Vreme: Padavine se bodo razširile nad večji del Slovenije

Ljubljana, 18. marca - Zvečer in ponoči se bodo padavine od juga spet razširile nad večji del Slovenije. V notranjosti Slovenije bo snežilo, po nižinah Primorske pa rahlo deževalo. Burja se bo nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do -5, na Goriškem in ob morju malo nad 0 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.