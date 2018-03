Turška vojska naj bi zasedla mesto Afrin

Damask, 18. marca - Turška vojska in njeni zavezniki so vstopili v večinsko kurdsko mesto Afrin na severu Sirije in so že tudi prevzeli nadzor nad več deli mesta, kjer hitro napredujejo, je danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočil Sirski observatorij za človekove pravice v Siriji s sedežem v Londonu.