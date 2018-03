Ljubljana, 17. marca - Potem ko sta v petek Zlatorog in Hopsi upravičila vlogo favoritov in zabeležila tretjo zmago v ligi Nova KBM za obstanek, so v tretjem krogu do prvega para točk prišli tudi košarkarji Mesarije Prunk iz Sežane. Premagali so LTH Castings z 88:68.