Nikozija, 17. marca - Na Cipru so nedavno našteli kar 1,5 milijona mačk, kar je enkrat več kot pa je na otoku prebivalcev. Zavetišča so preplavljena, skoraj vsako mestece pa ima svojo t. i. cat lady oz. starejšo gospo, ki redno skrbi in hrani prostoživeče mačke, poroča makedonska tiskovna agencija Mia.