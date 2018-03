Nujna zobozdravstvena pomoč: Na Severnem Primorskem le dopoldne

Nova Gorica, 25. marca - V Zdravstvenem domu Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica opravljajo nujno zobozdravstveno pomoč tako za območje Goriške kot tudi za Tolminsko in Zgornjo Vipavsko dolino. Vendar pa je za nujne zobozdravstvene primere pri njih ob koncih tedna in prazničnih dneh poskrbljeno le med 8. in 12. uro.