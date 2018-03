Delo: En odstop premalo (17. 3.)

Ljubljana, 17. marca - Pri najbolj prepoznavnem sindikalistu v državi Branimirju Štruklju je zelo zabrisana meja med politikom in sindikalistom. Deluje kot politik, ima politične cilje, predstavlja pa se kot sindikalist. Do učiteljic in učiteljev, ki so ostali brez vsakega povišanja, bi bilo pošteno da Štrukelj odstopi, v Delu piše Uroš Urbas.