Švedski ekipna preizkušnja v Aareju, Slovenija peta

Are, 16. marca - Švedska je zmagovalka paralelne ekipne tekme alpskih smučark in alpskih smučarjev na finalu sezone v švedskem Aareju. Švedi so v velikem finalu premagali ekipo Francije s 3:1. Tretje mesto je pripadlo Nemcem, ki so v malem finalu premagali Avstrijo (2:2). Slovenci so izpadli v četrtfinalu proti Avstriji in so tekmovanje končali na petem mestu.