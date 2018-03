S kraškimi ovčarji danes po Štanjelu

Štanjel, 18. marca - V Štanjelu bodo danes pripravili Dan kraškega ovčarja. To je nekakšna družinska prireditev, ki so jo pripravili ob izidu dvojezične umetniške monografije Kraški ovčarji - sinovi burje akademskega slikarja Blaža Vehovarja. Ob odprtju razstave o kraškem ovčarju bosta zbrane pozdravila kmetijski minister Dejan Židan in komenski župan Marko Bandelli.