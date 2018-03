V Mariboru začetek preverjanja učinkovitosti strojnega ločevanja odpadkov na terenu

Maribor, 18. marca - V Mariboru naj bi poleti začela poskusno obratovati sortirnica mešanih komunalnih odpadkov, zato bodo prihodnji teden v mestni četrti Radvanje začeli zbirati podatke za primerjavo učinkovitosti ročnega in strojnega ločevanja odpadkov. Tehtali bodo smetnjake in tako poskušali dokazati, da je strojno ločevanje odpadkov cenejše in učinkovitejše.