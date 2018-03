Mirošič v Moskvi o sodelovanju z Rusijo

Moskva, 15. marca - Državni sekretar na slovenskem zunanjem ministrstvu Iztok Mirošič se je v minulih dneh v Moskvi srečal z ruskim ministrom za zveze in množične komunikacije Nikolajem Nikiforovom, namestnikom ruskega zunanjega ministra Aleksandrom Gruškom in drugimi predstavniki Rusije. Govorili so o sodelovanju na gospodarskem in drugih področjih.