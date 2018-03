Radovljiški policisti po novem tudi v vlogi prvih posredovalcev

Radovljica, 15. marca - Radovljiški policisti so v sredo prevzeli opremo za nudenje prve pomoči in defibrilator ter se s tem vključili v sistem mreže prvih posredovalcev, so v sporočilu za javnost zapisali na Policijski upravi (PU) Kranj. Policijska patrulja bo tako o določenih interventnih dogodkih obveščena skupaj z ostalimi interventnimi službami.