Finance: Obsodba: Cerar krade. In to ponavlja. (15. 3.)

Ljubljana, 14. marca - Vrhovno sodišče je odločilo. Vladna kampanja za drugi tir je bila nedopustno enostranska. Vlada nam vlada Mira Cerarja, v njej pa so še SD Dejana Židana in DeSUS, stranka upokojencev, ki jo vodi Karel Erjavec. Ti ljudje in te stranke so z namenom uporabili davkoplačevalski denar za svoje politične cilje, piše Simona Toplak v Financah.