Strache z opravičilom ORF in njenemu voditelju za objavo na Facebooku

Dunaj, 14. marca - Vodja avstrijskih svobodnjakov (FPÖ) in podkancler avstrijske vlade Heinz-Christian Strache se je danes opravičil za objavo na Facebooku, v kateri je avstrijsko javno radiotelevizijo ORF in enega od njenih voditeljev obtožil laganja. Opravičilo je objavil na svojem Facebook profilu in v časniku Kronen Zeitung