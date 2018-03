Na stavkovnem shodu Sviza v Krškem približno 1200 protestnikov

Krško, 14. marca - Na shodu šolnikov, uslužbencev vrtcev in zaposlenih v kulturnih ustanovah, ki ga je Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) v Krškem pripravil v okviru današnjega nadaljevanja splošne stavke v vzgoji in izobraževanju, se je opoldne zbralo skoraj 1200 protestnikov. Prebrali so pismo sindikata in ponovili svoje zahteve.