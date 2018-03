OZS: Nova uredba o ravnanju z embalažo birokratski nesmisel za male obrtnike in podjetnike

Ljubljana, 14. marca - Nova uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, ki uvaja poročanje o embalaži za vse pravne osebe, predstavlja obremenitev za male obrtnike in podjetnike, je danes poudaril predsednik OZS Branko Meh. Po oceni direktorja zbornice Danijela Lampergerja je to birokratski nesmisel in bi bilo treba določiti spodnjo mejo za poročanje.