Avstrija bo v dvoboju s Slovenijo ponudila priložnost tudi igralcem domače lige

Dunaj, 14. marca - Avstrijski nogometni selektor Franco Foda je uresničil napovedi in za prijateljski tekmi s Slovenijo (23. marca v Celovcu) in Luksemburgom (27. marca) vpoklical tudi dodatne nogometaše iz avstrijske lige. V ekipi sta nova Salzburgov Xaver Schlager in Peter Zulj iz Strum Gradca.