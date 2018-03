Po zapletu z vizo Kozinova dobila novo nasprotnico

Oklahoma City, 14. marca - Slovenska profesionalna boksarka Ema "The Princess" Kozin bi se v petek v Oklahoma Cityju v ZDA morala pomeriti z Južnoafričanko Npule Ngubane za naslov svetovne prvakinje GBC ter Wiba, a je zaradi zapleta z vizo ostala brez tekmice. Prireditelji so ji uredili obračun z novo nasprotnico, to je Madžarka Eva Halasi.