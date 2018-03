Tiskovni predstavnik ameriške službe za priseljence odstopil zaradi siljenja v laganje

San Francisco, 13. marca - Tiskovni predstavnik ameriškega zveznega urada za priseljence in carine (ICE) iz San Francisca James Schwab je pred današnjim obiskom predsednika ZDA Donalda Trumpa v Kaliforniji odstopil s položaja, ker, kot je izjavil, ne more več lagati za Trumpa in pravosodnega ministra Jeffa Sessionsa.