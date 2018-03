Letošnje zasedanje Komisije ZN za status žensk v znamenju doseganja enakosti na podeželju

New York, 13. marca - Državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Martina Vuk se udeležuje letošnjega 62. zasedanja Komisije Združenih narodov za status žensk, ki na sedežu v New Yorku poteka v znamenju prizadevanj za večjo enakopravnost in opolnomočenje žensk in deklet na podeželju.