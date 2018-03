Vlada snuje rešitve za zaščito NLB

Ljubljana, 13. marca - Vlada išče rešitev za zaščito NLB pred posledicami pravnomočnih sodb na hrvaških sodiščih v povezavi z prenesenimi deviznimi vlogami v nekdanji LB. Kot so povedali na finančnem ministrstvu, so rešitve že pripravili, vlada pa naj bi se po poročanju medijev usklajevala tudi v smeri rešitev na podlagi predloga ustavnega zakona SDS in NSi.