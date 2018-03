Stroka pred mednarodnim dnevom žil z obsežno akcijo osvešča o periferni arterijski bolezni

Ljubljana, 13. marca - Združenje za žilne bolezni in društvo za zdravje srca in ožilja sta pred mednarodnim dnevom žil, ki bo potekal v petek, opozorila, da je periferna arterijska bolezen zahrbtna bolezen, ki jo ima več ljudi, kot se jih te bolezni tudi zaveda. V petek bo v 20 krajih po Sloveniji potekala tudi akcija, kjer bodo izvajali meritve in osveščali o bolezni.