Zveza Škis z zajtrkom v Ljubljani in Mariboru študente ozavešča o pomenu zdravega življenja in kakovostne hrane

Ljubljana, 13. marca - Zveza Škis bo danes do 12. ure v Ljubljani na Foersterjevem vrtu in v Mariboru pred pisarno na Vetrinjski ulici študentom ponujala zajtrk iz hranilnih in kakovostnih živil. "S tem projektom želimo študente ozaveščati o pomenu zdravega življenja in kakovostne hrane, ki sta ključna za dobro počutje," je povedala Nina Miketič iz Zveze Škis.