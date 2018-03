Knjižni sejem v Leipzigu meka za ljubitelje knjig in platforma za razprave o politiki in družbi

piše Tatjana Zemljič

Leipzig, 14. marca - V Leipzigu bo od 15. do 18. marca potekal mednarodni knjižni sejem, eno najpomembnejših predpomladnih srečanj založnikov in knjigotržcev o aktualnih in bodočih trendih na nemškem in evropskem knjižnem trgu. Na sejmu bo sodelovalo 2600 razstavljavcev iz 48 držav, država v gosteh bo Romunija. Z nacionalno stojnico se bo predstavila tudi Slovenija.