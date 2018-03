Napadi s paketi bombami v Teksasu naj bi bili povezani

Austin, 13. marca - Teksaška policija sumi, da so bili trije napadi s paketi bombami v Austinu povezani in sumi, da gre za zločine iz sovraštva, ker so bile vse žrtve pripadniki manjšin. Prva bomba je 39-letnega temnopoltega moškega ubila 2. marca, v ponedeljek pa sta eksplodirala še dva paketa.