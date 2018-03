Prebivalci Goriške ne dovolijo prodaje Laščakove vile

Nova Gorica, 12. marca - Na protestnem shodu proti prodaji Laščakove vile, poznane tudi kot vile Rafut, se je danes zbralo nekaj domačinov, ki želijo od novogoriške občine, da stavbo prevzame in jo obnovi. So stvari, ki niso naprodaj, so na transparent zapisali protestniki, ki so se podali do vile po parku, po krajših nagovorih pa okrog vile strnili živo verigo.