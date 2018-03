Dušan Kastelic nagrajen na festivalu Cinequest za kratki animirani film Celica

San Jose, 12. marca - V kalifornijskem San Joseju se je v nedeljo končal filmski festival Cinequest, na katerem sta med več kot 200 filmi iz 130 držav sodelovala film Rudar režiserke Hanne Slak in animirani film Dušana Kastelica Celica. Zadnji je zmagal v kategorijah kratkega animiranega filma in kratkega pripovednega filma in se s tem kvalificiral za nagrado oskar.