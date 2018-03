Kitajski ljudski kongres odpravil omejitev števila predsedniških mandatov

Peking, 11. marca - Kitajski ljudski kongres je danes odpravil omejitev števila predsedniških mandatov in omogočil neomejeno vladanje Xi Jinpingu. Od skoraj 3000 delegatov na zasedanju v Pekingu sta proti temu glasovala le dva, trije pa so se vzdržali. Potrdili so tudi vpis Xijeve misli v ustavo ter ustanovitev protikorupcijske komisije za nadzor državnih služb.