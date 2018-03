V vzhodni Sloveniji možni zemeljski plazovi in manjša razlivanja rek

Ljubljana, 10. marca - Zaradi napovedanih padavin se bo po navedbah geološkega zavoda zlasti v vzhodni Sloveniji danes povečala verjetnost zemeljskih plazov. V tem delu države bodo tekom današnjega dne zaradi kombinacije hitrejšega taljenja snega in velike vodnatosti možna tudi manjša razlivanja rek in manjših vodotokov, predvsem ob reki Dravinji in Sotli.