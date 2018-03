Na tekmovanju iz robotike v Grosupljem se bodo pomerili šolarji iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Makedonije

Ljubljana, 10. marca - Osnovna šola Grosuplje danes gosti finalno tekmovanje programa First Lego League (FLL), na katerem se bo pomerilo 20 ekip iz Slovenije, tri iz Hrvaške, dve iz Srbije in ena iz Makedonije. Mladi raziskovalci, stari od devet do 16 let, bodo predstavili svoje projekte na temo kroženja vode in vodnih virov ter se pomerili v tekmi robotov.