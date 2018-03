V Gorenju dosegli sporazum, opozorilne stavke ne bo

Velenje, 9. marca - Uprava Gorenja je s sindikatom dosegla sporazum o prenovi podjetniške kolektivne pogodbe, zato je sindikat danes preklical za 14. marec napovedano dveurno opozorilno stavko. Dogovorili so se, da se vrnejo za pogajalsko mizo in da se nova podjetniška kolektivna pogodba uskladi najpozneje do 20. aprila.