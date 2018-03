Na sojenju Cakiću so si ogledali videoposnetek in slike z ogleda kraja uboja igralca Tiča

Ljubljana, 9. marca - Na sojenju Stefanu Cakiću, obtoženemu uboja igralca Gašperja Tiča v stanju bistveno zmanjšanje prištevnosti, so si danes ogledali posnetek ogleda kraja dogajanja in prebrali zaslišanja policistov, ki so prvi prišli tja. Po pričanju policistov jim je Cakić ob prihodu dejanje priznal, kot razlog pa navedel, da je želel imeti Tič z njim spolne odnose.