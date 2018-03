Zainteresirani lahko podajo predloge glede načrtovanega daljnovoda Ravne-Mežica

Ravne na Koroškem, 11. marca - Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta za visokonapetostni daljnovod med Ravnami in Mežico, ki ga predvsem za potrebe industrije načrtuje družba Elektro Celje. Javnost ima v času objavljene pobude do 9. aprila letos možnost, da poda predloge, priporočila, usmeritve in mnenja.