Avstrijsko predsedovanje EU bo v znamenju varnostne politike in širitve povezave

Dunaj, 9. marca - Avstrijski kancler Sebastian Kurz je danes skupaj z avstrijsko zunanjo ministrico Karin Kneissl in državnim sekretarjem za zadeve EU Gernotom Blümlom predstavil prioritete avstrijskega predsedovanja v drugi polovici letošnjega leta. Kurz je izpostavil dva velika izziva, brexit in finančno perspektivo po letu 2020. V ospredju sta varnost in širitev.