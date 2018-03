V Termoelektrarni Brestanica opravili interni tehnični pregled novega plinskega bloka

Brestanica, 10. marca - V Termoelektrarni Brestanica (Teb), ki je med drugim rezervni dobavitelj elektrike za krško nuklearko, so v sredo opravili interni strokovni tehnični pregled novega plinskega bloka. Omenjeni celostni pregled je pokazal, da predana dokumentacija ustreza, da so bila izvedena dela ustrezna in da lahko začnejo postopke končnega tehničnega pregleda.