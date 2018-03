Večje škode lani zmanjšale dobiček skupine Sava Re

Ljubljana, 9. marca - Skupina Sava Re je v letu 2017 prvič presegla mejo pol milijarde evrov zbranih premij. Dosegle so 517,2 milijona evrov, kar je 5,5 odstotka več kot leta 2016 in tudi 4,7 odstotka več od načrtov. Čisti dobiček je bil v okviru načrtovanega, so pa nanj pomembno vplivale večje škode. Znašal je 31,1 milijona evrov, to je 5,5 odstotka manj kot leto prej.