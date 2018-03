V Nemčiji od volitev do nove vlade rekordnega pol leta

pripravila Jasna Vrečko

Berlin, 13. marca - Potem ko so se člani nemških socialdemokratov prepričljivo izrekli za vstop v še eno veliko koalicijo s konservativno unijo CDU in CSU, je v začetku marca padla še zadnja večja ovira na poti oblikovanja nove nemške vlade. Nemčija bo tako v sredo po skoraj pol leta, kar je za to državo rekordno dolgo, končno spet dobila vlado s polnimi pooblastili.