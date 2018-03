Gibanje Skupaj naprej v petek s shodom za odstop Kolar Celarčeve

Ljubljana, 9. marca - Gibanje Skupaj naprej, ki zbira podpise pod peticijo za odstop ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc in je do danes zbralo več kot 9600 podpisov, prihodnji petek na Trgu republike pripravlja shod pod geslom Vrnimo zdravstvo ljudem. Zahtevajo takojšen nepreklicen odstop ministrice in politični prevzem odgovornosti za stanje v zdravstvu.