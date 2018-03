Trump in Kim blagodejno vplivata na azijske borze

Tokio, 9. marca - Napoved morebitnega srečanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa in severnokorejskega voditelja Kim Jong-una pozitivno vpliva na azijske borze. Prav tako so vlagatelji optimistični, da bodo imele ameriške carine na uvoz jekla in aluminija manjši negativni učinek od doslej pričakovanega, poroča francoska tiskovna agencija AFP.